Enpa Firenze si trasferisce, arredi su offerta libera per finanziare le attività

Enpa Firenze lascia la sede storica di via Ricasoli 73r Firenze, pieno centro, per trasferire i propri locali in zona stadio, creando così un unico polo Enpa dove già da tempo sono ubicati gli uffici delle guardie zoofile enpa. La nuova location é più fruibile dinamica e facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici. In occasione di tale trasferimento, Enpa cede dietro offerta libera i propri arredi, visibili in via Ricasoli 73r.

Il ricavato sarà utilizzato nell' attività che svolge l' associazione a favore degli animali.

Fonte: Enpa Firenze