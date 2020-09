Festival Pianistico Busoni, a Fucecchio apertura con Andrea Tamburelli

Questa sera al via il Festival Pianistico Internazionale Ferruccio Benvenuto Busoni, promosso dall'Associazione Culturale SilVer con il patrocinio e il sostegno dell'Amministrazione comunale, che si è fortemente impegnata per portare a Fucecchio una manifestazione di tale spessore artistico e culturale. Alle ore 21.15 il giovane talentuoso Andrea Tamburelli inaugurerà la manifestazione dedicata al celebre pianista empolese che si terrà interamente presso la Fondazione Montanelli Bassi e che vedrà la partecipazione di alcuni dei più straordinari talenti del panorama nazionale ed internazionale. Il concerto di Andrea Tamburelli sarà totalmente incentrato su alcuni dei capolavori della letteratura pianistica: Pour le piano di Claude Debussy, la virtuosistica Rapsodia Ungherese nr. 9 di Franz Liszt, la complessa ed affascinante Sonata nr. 11 Op. 22 e la celebre Polacca Op. 53 Eroica di Frederic Chopin.

Il Festival proseguirà sabato 26 settembre con l'esibizione delle giovanissime Arianna Salvalaggio ed Arianna Castellani, già vincitrici di Concorsi nazionali ed internazionali che eseguiranno musiche di W.A. Mozart, F. Chopin, C. Debussy e S. Prokofiev, mentre domenica 27 sarà la volta di Matteo Bortolazzi, altro giovane pianista che proporrà musiche di L.V. Beethoven, F. Liszt e F. Chopin.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti (333 2708867, 333 3764731, orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com, www.alessiocioni.com/orchestra-busoni).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa