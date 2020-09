Guasto elettrico provoca interruzione idrica a Staggia Senese e Fontana

Acque SpA comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, verificatosi nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, è attualmente in corso una interruzione idrica che sta interessando l’intero capoluogo. Al contempo, a seguito di un guasto elettrico e del conseguente svuotamento di uno dei depositi, si stanno verificando mancanze d’acqua anche a Staggia Senese e Fontana.

I tecnici di Acque, sul posto sin dalle prime ore di questa mattina, stanno procedendo con la riparazione della rottura sulla rete idrica. Nel frattempo, il gestore della rete elettrica è stato attivato per la riparazione del guasto al deposito. Al momento, il ritorno ai normali livelli di servizio, che avverrà in modo graduale, è previsto entro le ore 12 sia per il capoluogo che per Staggia Senese e Fontana. Eventuali e significativi allungamenti dei tempi di riparazione saranno comunicati tempestivamente nelle prossime ore.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa