La Misericordia di Montaione cerca nuovi volontari e promuove il corso per soccorritori

Ripartiamo con la formazione. La Misericordia di Montaione allestirà una postazione in piazza Cavour per:

- Promuovere le attività dell'associazione ed il servizio civile,

- Pubblicizzare il corso per soccorritori, che inizierà a gennaio 2021,

- Riscossione delle quote sociali,

- Cercare nuovi volontari, anche per i servizi alla Comunità (servizi auto, con mezzo attrezzato, a persone in difficoltà e ovunque ci sia un bisogno o una necessità, come per l'emergenza COVID, anche in collaborazione con la ASL e le Istituzioni).

Troverete le volontarie ed i volontari:

- sabato 26 settembre

dalle 16 alle 19

- domenica 27 settembre

dalle 9 alle 12.30

- sabato 24 ottobre

dalle 16 alle 19

- domenica 25 ottobre

dalle 9 alle 12.30

- sabato 28 novembre

dalle 16 alle 19

- domenica 29 novembre

dalle 9 alle 12.30

- sabato 19 dicembre

dalle 16 alle 19

- domenica 20 dicembre

dalle 9 alle 12.30

Occasioni di incontro con la comunità, da sempre vicina alla nostra Confraternita.

Tante persone si sono avvicinate all'associazione, e di tante persone abbiamo ancora bisogno per aiutare chi é in difficoltà, in tanti settori di attività, dall'emergenza con l'ambulanza ai servizi alla comunità.

La nostra è una piccola Misericordia, fatta di grandi persone, che non ha niente da invidiare alle grandi associazioni.

Fonte: Misericordia di Montaione