Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione è prevista la chiusura delle rampe d'accesso allo svincolo di Livorno Porto sia per chi proviene dalla città di Livorno sia per chi percorre via L. da Vinci con provenienza Varco Galvani, dalle ore 06.00 del 28/09/2020 alle ore 20.00 del 28/09/2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa