Lavori post-alluvione, chiude un tratto di via Mondolfi a Livorno

Nell’ambito dei lavori eseguiti dal Genio Civile della Regione Toscana per lo spostamento a valle di via Mondolfi del punto di immissione del fosso Forcone nel rio Ardenza (una delle opere per la mitigazione del rischio idraulico previste negli interventi del post-alluvione), lunedì 28 settembre inizieranno le operazioni di collocazione in sede del monolite scatolare in cemento armato che costituirà il sotto attraversamento di via Mondolfi.

L’intervento, che viene eseguito con massima celerità prima dell’inizio della stagione invernale, comporterà la chiusura fino al 27 ottobre del ponte sul rio Ardenza in via Mondolfi (da via Ghisleri alla ferrovia).

Per consentire lo svolgimento dei lavori, il ponte sul rio Ardenza rimarrà dunque chiuso sia per chi proviene da nord sia per chi proviene da da sud, insieme ad altri provvedimenti di modifica della viabilità che si rendono necessari per non paralizzare la circolazione e per salvaguardare la possibilità di accesso alle strade e ai quartieri limitrofi.

In zona Ardenza, tra le altre modifiche alla viabilità, verranno invertiti i sensi unici nei tratti finali di via del Pastore e di via Oreste Franchini in corrispondenza con via Mondolfi.

Via Grotta delle Fate continuerà ad essere raggiungibile dall’Apparizione, attraverso la "bretella" voluta dall'Amministrazione comunale per scongiurare che il centro commerciale di via Grotta delle Fate rimanesse isolato per tutta la durata dell'intervento di deviazione del fosso Forcone.

Anche per chi proviene da nord via Grotta delle Fate continuerà ad essere raggiungibile, passando da via di Popogna.

Infine sarà sempre possibile raggiungere Antignano, da Montenero e dall'uscita della SS1 Aurelia, e ovviamente passando dal lungomare.

Queste, in dettaglio, le principali modifiche alla viabilità che saranno in vigore dalle ore 8 del 28 settembre alle ore 17 del 27 ottobre (ordinanza n. 5861 del 24/9/2020):

1) istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di via Mondolfi compreso tra il civico 106 e l'intersezione con via Grotta delle Fate (corsia lato nord), fermo restando quanto previsto per il tratto di cui al successivo punto 8;

2) apertura di una corsia di collegamento veicolare tra via Mondolfi e via di Montenero, posta in fronte al civico 136 di via Mondolfi, previa rimozione dei colonnini in metallo presenti;

3) restringimento di carreggiata nel tratto di via di Montenero compreso tra via Doveri e la corsia di cui al punto 2;

4) istituzione del senso unico di marcia nella corsia di cui al punto 2, direzione via di Montenero – via Mondolfi;

5) istituzione del Fermarsi e Dare Precedenza, nella corsia di cui al punto precedente, all'altezza dell'intersezione con via Mondolfi;

6) realizzazione di una corsia di collegamento veicolare tra via Grotta delle Fate e via Mondolfi, previa modifica dello spartitraffico centrale e dello spartitraffico triangolare posti in adiacenza a queste strade;

7) istituzione del senso unico di marcia nella corsia di cui al punto 6, direzione via Grotta delle Fate – via Mondolfi;

8) istituzione del divieto di transito nel tratto di via Mondolfi compreso tra via Voltolino Fontani e la corsia di cui al punto 2, eccetto veicoli dei residenti e veicoli diretti presso le attività ivi presenti, che potranno circolare in doppio senso di marcia;

9) istituzione del Fermarsi e Dare precedenza nel tratto di cui al punto 8, per entrambe le direzioni veicolari, in prossimità dell'intersezione con la corsia di cui al punto 6;

10) istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (eccetto mezzi pubblici e mezzi in servizio di soccorso o emergenza) nel tratto di via di Montenero compreso tra gli accessi alla variante Aurelia e via Grotta delle Fate, limitatamente alla direzione di marcia sud-nord;

11) istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (eccetto mezzi pubblici e mezzi in servizio di soccorso o emergenza) in via della Fontanella;

12) limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti prima specificati, salvo i tratti di cui ai punti 2, 6 e 8, dove il limite di velocità è fissato in 15 km/h;

13) limite massimo di velocità di 15 km/h nel tratto di via Grotta delle Fate compreso tra via Mondolfi e via della Fontanella, e nel tratto di via della Fontanella compreso tra il civico 53 e via Grotta delle Fate;

14) istituzione del senso unico di marcia in via del Pastore nel tratto compreso tra via Mondolfi

e via Della Gherardesca (direzione via Mondolfi – via della Gherardesca);

15) l'istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via Franchini compreso tra via della Gherardesca e via Mondolfi, direzione via della Gherardesca – via Mondolfi.

I mezzi del Trasporto Pubblico Locale osserveranno percorsi e fermate alternative.

(la planimetria allegata rappresenta graficamente i punti 2-9 dell’ordinanza)

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa