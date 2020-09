Lega Certaldo a sostegno dei docenti precari: "Per la maggioranza tema irrilevante"

Nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo Consiglio comunale, di breve durata, con una modifica del piano triennale delle opere pubbliche e una importante variazione di bilancio.

Vista la brevità della seduta avevamo chiesto di inserire all'ordine del giorno anche un testo per mezzo del quale sostenere, anche solo simbolicamente, i docenti precari e il personale scolastico, in attesa di occupazione e di una chiamata da parte delle scuole.

Sono migliaia infatti i docenti che attendono una cattedra e non vengono interpellati per coprire i buchi, che il Ministro Azzolina colpevolmente ha creato e che danneggiano non solo chi ha studiato una vita, ma anche i ragazzi, che hanno già mille difficoltà col nuovo anno scolastico e che affrontano le prime ore di lezione senza docenti.

Non solo: ci sono decine di ragazzi che necessitano del sostegno e anche in questo caso non possono essere aiutati, a causa delle scelte del Ministro e delle Istituzioni, che fanno orecchie da mercante.

Avremmo preferito che dal Consiglio uscisse un coro unanime in sostegno del personale scolastico, che in questi giorni, compatto, sta protestando: invece la maggioranza ha preferito non inserire l'argomento all'ordine del giorno, evitando dunque di prendere posizione su una questione spinosa e di stringente attualità.

Discussione solo rinviata? Probabile, ma si sa: il silenzio, a volte, vale più di mille parole....

Lega Salvini Certaldo