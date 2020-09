Letture di fine estate, ultimo appuntamento a Montespertoli

Domani, sabato 26 settembre alle ore 10.30 al Centro per la Cultura della vite e del vino ‘I Lecci’, in via Lucardese 74, si terrà l'ultimo incontro delle 'Letture di fine estate sul prato' organizzate dalla Biblioteca E. Balducci e dal Comune di Montespertoli. Mattia Compagnucci presenterà il suo nuovo libro dal titolo 'I sapori di casa'

La prenotazione è obbligatoria chiamando la Biblioteca al numero 0571 600228 o inviando una e-mail a: biblioteca@comune.montespertoli.fi.it

In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno dei locali della Biblioteca.

