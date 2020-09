Lutto a Pontedera, annullata la Festa del Commercio

La Festa del Commercio 2020 di Pontedera, prevista stasera, è stata annullata.

A seguito del tragico evento della scorsa notte, la morte di un giovane dipendente di un noto locale cittadino, il Comune di Pontedera, in accordo con le associazioni di categoria dei commercianti, Confcommercio e Confesercenti, ha ritenuto opportuno annullare l'evento, come forma di rispetto e in segno di partecipazione al dolore.

Giunga alla famiglia e a tutte le persone care, colpite dal grave lutto, la vicinanza e il cordoglio dell'amministrazione, delle associazioni dei commercianti e di tutta la comunità cittadina.

La nota di Confcommercio

"Abbiamo immediatamente voluto e condiviso con i commercianti e l'amministrazione comunale la scelta di cancellare l'odierna festa del commercio. Questa immensa tragedia che ha colpito all'improvviso il giovane Marco e i suoi familiari merita solo un rispettoso silenzio. Non esistono più motivi di festeggiare, ma solo di ricordare la scomparsa di un giovane lavoratore che per una drammatica fatalità ha perso la vita. Il commercio della città è in lutto. Confcommercio provincia di Pisa, la presidenza, la direzione, la giunta, il consiglio e l'intero direttivo di Pontedera esprimono le più sincere condoglianze ai familiari".

Fonte: Ufficio stampa