Maltempo, cadono due alberi a Firenze

Due alberi caduti in viale Machiavelli a Firenze. È accaduto oggi, 25 settembre intorno alle 16.20. Si tratta di due grossi platani crollati lato marciapiede all'altezza del Ristorante la Terrazza del Principe. Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco ancora al lavoro per sgombrare il marciapiede e una parte della carreggiata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il viale è stato chiuso fino alle 18 circa in entrambi sensi. Al momento è stato disposto un senso unico alternato. E, vista la rilevante quantità di legno da tagliare e rimuovere, non si hanno tempi certi sulla fine delle operazioni e il ripristino della viabilità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa