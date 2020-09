Il maltempo crea problemi: allagamenti e disagi anche in Valdelsa

Il maltempo sta creando problemi ovunque. Le forti piogge cadute tra la sera di ieri, giovedì 24 settembre, e la mattinata di oggi, venerdì 25, hanno causato disagi in tutta la Toscana. Durante la notte protezione civile e volontariato sono entrati in azione per svuotare con le idrovore scantinati e magazzini allagati.

Nell'Empolese Valdelsa sono stati toccati i comuni di Certaldo e Castelfiorentino. Come ha scritto il sindaco Giacomo Cucini, nella città di Boccaccio è chiuso il sottopasso di Via Caduti del Lavoro. Inoltre verso l'alba di oggi erano "diversi i magazzini e corridoi d'ingresso allagati, sono ancora in corso le operazioni di svuotamento con le idrovore dei vigili del fuoco e delle associazioni di volontariato". A Castelfiorentino invece ci sono stati problemi con l'illuminazione in città e anche sulla sr429 alla rotonda di Granaiolo.

Sulla regionale 429 si sono verificati disagi anche a Zambra (Barberino Tavarnelle), dove la strada ha subito forti allagamenti.

A Arezzo e nell'Aretino sono circa 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco durante la notte. Si tratta in prevalenza di alberi caduti e tegole pericolanti. Le zone maggiormente colpite sono state Arezzo, dove si segnalano alberi sradicati e allagamenti, le frazioni di San Leo e Quarata e, per quanto concerne le vallate, Valdarno e Valtiberina. Non si segnalano persone coinvolte.