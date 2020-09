Movida Si...Cura, a Montemurlo altri 300 test sierologici rapidi

Continuano gli appuntamenti montemurlesi di Movida Si...Cura, la campagna di prevenzione promossa dall'assessorato regionale al diritto alla salute, a cui ha aderito il Comune, che coinvolgerà i principali luoghi di socializzazione del territorio. Dopo la prima prova generale in piazza Donatori di sangue a Montemurlo, stasera, 25 settembre, dalle ore 17 alle 20 si replica in piazza Amendola a Oste. I test sierologici rapidi saranno eseguiti anche in caso di maltempo. Domani, 26 settembre, sempre dalle ore 17 alle 20 l'appuntamento è in piazza Aldo Bini a Bagnolo.

Dopo il grande interesse della prima iniziativa, la Regione Toscana ha concesso a Montemurlo altri 300 test sierologici rapidi, come spiega il sindaco Simone Calamai:« Siamo rimasti davvero colpiti dalla grande partecipazione di cittadini alla prima iniziativa, durante la quale sono stati effettuati oltre 200 test. Per questo la Regione ci ha concesso altre 300 test da poter utilizzare stasera a Oste e domani a Bagnolo» Una partecipazione di massa allo screening anti- Covid che « è il segno del grande senso di responsabilità della nostra comunità.- continua il sindaco Calamai- Conoscere la presenza del virus anche in assenza di sintomi, è la nostra unica possibilità per cercare di contenere il contagio, soprattutto a tutela delle fasce di popolazione più deboli come gli anziani o gli immuno depressi»

I test sono totalmente gratuiti, saranno eseguiti in orario 17 -20 e potranno essere richiesti da tutti i cittadini maggiorenni (i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori). Per effettuare il test è necessario presentare la tessera sanitaria.Le persone che si vorranno sottoporre al test si dovranno mettere in fila per effettuare il prelievo di sangue dal dito tramite l'apposito stick. I risultati arriveranno entro una decina di minuti, nel frattempo le persone saranno invitate dai volontari a compilare semplici moduli per rilevare la presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 o il contatto con persone risultate positive.

Chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde regionale 800.556.060, per verificare se l’infezione è in fase attiva. Nei luoghi della campagna “Movida si..cura” saranno allestiti gazebo e posizionati mezzi mobili del volontariato sociale, cui rivolgersi per effettuare il test sierologico gratuito e avere tutte le informazioni necessarie. A Montemurlo scenderà in campo il sistema di volontariato socio-sanitario del territorio: Misericordia di Montemurlo e Oste, Pubblica Assistenza di Oste e Croce d'Oro di Montemurlo.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa