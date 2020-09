Municipio di Certaldo: completato il finanziamento, si va a gara

Con le variazioni di bilancio approvate nell’ultima seduta del consiglio comunale, è stata completata l'operazione di finanziamento del recupero strutturale e funzionale del Municipio di Certaldo, lo storico edificio che dal 1866 è la “casa dei cittadini”, chiuso dall’inizio di quest’anno proprio per analizzare a fondo e risolvere alcune criticità strutturali che si erano presentate negli ultimi mesi.

“Per la ristrutturazione del Municipio abbiamo prima fatto redigere il progetto esecutivo – spiega il vicesindaco con delega al bilancio, Francesco Dei – ed una volta avuto la stima del costo, 1,5 milioni di euro circa, ci siamo attivati per finanziarlo. Abbiamo chiesto un contributo alla Regione Toscana, che lo ha concesso nella misura di 800.000 euro e che ringraziamo per la sensibilità dimostrata nei confronti di un’opera importante per la nostra comunità. Poi abbiamo proposto al Consiglio Comunale una variazione di bilancio che ci ha consentito di trovare le altre risorse: 400.000 euro di risorse proprie del bilancio comunale, e 270.000 euro di devoluzione, ovvero nuova destinazione di mutui pregressi già utilizzati per lavori oggi finiti. Così, a pochi mesi dalla chiusura che è servita anche per completare le analisi preliminari al progetto, siamo già in grado di dare il via alle procedure di gara per il recupero del nostro Municipio”.

Strutturato su 5 livelli, con un’altezza di interpiano di circa 4,50 metri suddivisi tra seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo e sottotetto, l’edificio vedrà ora un imponente intervento di ristrutturazione come mai era avvenuto dalla sua costruzione. L’intervento mira a risolvere la vulnerabilità sismica e rafforzare la stabilità statica, oltre ad un ammodernamento dell’impiantistica. Gli interventi prevedono varie azioni, dalla rimozione dei controsoffitti e del solaio sottotetto alla sostituzione di tramezzature in muratura con cartongesso, ridimensionamenti di aperture e realizzazione di intonaci armati, rinforzo dei pilastri, rinforzo dei solai a volta e recupero e consolidamento dei solai in legno, inserimento di catene in acciaio per contrastare la spinta delle volte ai vari piani, nuovo solaio del piano primo e secondo speciali strutture, demolizione e rifacimento del balcone, rifacimento rivestimenti scale, smontaggio e rimontaggio pavimenti originali, rifacimento servizi igienici, impiantistica e scarichi, nuovo gradino esterno di accesso all'edificio, intonaci, verniciature, sistemi di ricambio aria, antincendio, rete dati, etc..

“L’amministrazione comunale sta per dare il via ad un’importante operazione di recupero e rinnovamento della casa di tutti i cittadini – spiega il Sindaco Giacomo Cucini – per renderla conforme ai requisiti di sicurezza necessari, moderna e funzionale. Si tratta di lavori che non erano più rinviabili, ma anche dell’occasione per mettere un tassello importante al recupero e alla valorizzazione del centro urbano e rimettere al centro la partecipazione alla vita pubblica. Dopo tanti anni infatti, la sala del Consiglio Comunale tornerà nella sua sede originaria, il Municipio, segno tangibile della volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare la partecipazione pubblica alla vita politica ed amministrativa del nostro Comune ”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa