Muore dopo una settimana uomo ustionato per tagliaerba esploso

Dopo una settimana di ricovero per le ustioni riportate durante un incidente domestico, è morto il 35enne di origine albanese residente a Empoli. Il fatto accadde in via Senese Romana lo scorso 18 settembre, nel pomeriggio. La polizia e i sanitari inviati dal 118 appurarono la situazione, con l'arrivo anche dell'elisoccorso per un più veloce ricovero al centro grandi ustionati di Pisa, nell'ospedale di Cisanello.

Secondo quanto appurato in prima istanza l'uomo stava effettuando dei lavoretti a casa quando la scintilla è partita nel tagliaerba a benzina in giardino. Ancora non è noto se verrà effettuata l'autopsia, che dovrà essere disposta dal magistrato di turno.