Palazzetto dello sport di Fucecchio, il centrodestra: "Carenze nella manutenzione"

Ci eravamo già interessati nel 2018 come gruppo consiliare sulla grave situazione della copertura del palezzetto dello sport Comunale, tramite una interrogazione; nella risposta alla quale avevamo avuto rassicurazioni in merito alla manutenzione che sarebbe stata effettuata di li a pochi mesi per una manutenzione straordinaria e interventi puntuali nell'immediato da concordare con il conduttore.

Di fatto i video apparsi sui social in data odierna hanno evidenziato ancora una volta carenze nella manutenzione straordinaria della copertura, che secondo l'amministrazione avrerebbe dovuto svolgersi nel 2019.

Visto che quanto dichiarato nella risposta alla nostra interrogazione sembra non essere stato effettuato o peggio, qualora fosse stata realizzata la manutenzione, questa è stata evidentemente fatta male; abbiamo inoltrato in data odierna al presidente della commissione garanzia e controllo, una richiesta di convocazione della stessa, per verificare se la manutenzione è stata fatta e nel caso verificare le responsabilità degli esecutori, o nel caso in cui non sia stata fatta valutare se esistono negligenze da parte dell'amministrazione comunale.

Abbiamo anche inoltrato una richiesta agli uffici comunali competenti, affinchè venga verificata l'agibilità dell'immobile, perchè al di la della polemica sulle eventuali colpe dell'amministrazione comunale sulla grave situazione del palazzetto, ci preme in modo prioritario l'incolumità dei ragazzi che lo frequentano e dei lori assistenti.

FI Centrodestra Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai

Fucecchio Sabrina Ramello

Consigliere FI Unione Empolese Vald'Elsa