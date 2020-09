Matematica, premiata la professoressa UniPi Rita Pardini

Rita Pardini, professoressa ordinaria di Geometria presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, ha vinto il premio internazionale "Luigi Tartufari" per la Matematica edizione 2020 dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ex-aequo con Valentino Tosatti della Northwestern University (USA).

“Il gusto algebrico, il rigore e l’eleganza caratterizzano la sua pregevolissima produzione” è il giudizio che emerge dalla motivazione della giuria che ha assegnato il premio alla professoressa.

Rita Pardini ha studiato a Pisa dove è ritornata dopo aver lavorato per alcuni anni presso l'Università di Udine. È stata coordinatrice del dottorato in Matematica dell'Università di Pisa, membro della commissione scientifica della fondazione CIME e attualmente ricopre incarichi di responsabile editoriale per riviste scientifiche di rilevanza internazionale.

Rita Pardini ha dato importanti e originali contributi nel campo della Geometria algebrica. La sua ricerca si colloca nel solco della scuola italiana di geometria e coniuga l'idea di bellezza e armonia proprie della geometria con il rigore e il formalismo delle più moderne tecniche algebriche. I suoi interessi di ricerca sono stati rivolti principalmente verso la teoria delle superfici algebriche e delle varietà irregolari, ottenendo fondamentali risultati universalmente riconosciuti.

Ha inoltre collaborato con importanti ricercatori italiani e stranieri, scrivendo numerose pubblicazioni di grande importanza scientifica e partecipando attivamente, come organizzatrice e come oratrice, a numerose attività congressuali che caratterizzano il mondo della matematica.

