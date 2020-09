Primi temporali, ricognizione del Consorzio di Bonifica

Il Consorzio di Bonifica, come di consueto durante e dopo ogni ondata di maltempo è in giro per verificare ed eventualmente ripulire griglie, paratoie ed altre sistemazioni idrauliche particolarmente delicate specie in occasione delle prime acque, dopo tante settimane di siccità.

Il primo check-up stagionale sembra aver dato al momento esito positivo: i temporali sparsi delle ultime ore su tutto il comprensorio del Medio Valdarno tra Firenze, Prato e Pistoia ha fatto tornare l’acqua in molti fossi, rii e torrenti senza destare problemi rilevanti.

Come di consueto dopo ogni pioggia il Consorzio di Bonifica sta compiendo stamani il consueto giro di ricognizione sui punti più delicati del reticolo, andando anche a verificare le poche segnalazioni di criticità finora giunte al Numero Verde 800 672 242.

La prima pioggia consistente dopo una prolungata siccità, con alvei completamente asciutti come è tipico della stagione estiva per molti torrenti e rii minori, trascina con sè foglie, erbe, residui di sfalci, piccoli e grandi rifiuti e per questo è ancora più importante di sempre andare a ripulire gli accessi ai tratti tombati o tutti i vari sistemi di controllo dell’ingresso delle acque.

“Operazione puntuale e fondamentale per il corretto funzionamento del reticolo idrografico minore – spiega il Presidente del Consorzio Marco Bottino – che noi del Consorzio riusciamo a garantire grazie alla perfetta conoscenza dei luoghi e delle situazioni più delicate e al lavoro diretto ed appassionato dei nostri tecnici ed operatori”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno