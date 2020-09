Rider, in piazza a Firenze il primo voto per eleggere un rappresentante sindacale

Oggi a Firenze, in un seggio allestito da Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil in piazza Adua, per la prima volta in assoluto nella storia di questo settore i rider di Just Eat di Firenze hanno votato per eleggere il loro rappresentante sindacale per la sicurezza. La partecipazione che si è registrata è stata alta. Urne aperte anche stasera, domani e domenica in città davanti ai principali locali che usano i servizi di food delivery. “Si tratta di una occasione molto importante, la prima del genere e a suo modo storica, in cui i ciclofattorini esprimono protagonismo e prendono parola per scegliere una figura fondamentale come il rappresentante sindacale per la sicurezza, nell’ottica di migliorare la loro condizione di lavoro”, ha detto Ilaria Lani di Nidil Cgil.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze