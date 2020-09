Ruba 500 euro dalla cassa di un negozio a Empoli, denunciato

Un 51enne empolese, tossicodipendente e noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato denunciato dagli agenti di polizia di Empoli per furto aggravato.

Lo scorso 2 settembre l'uomo era arrivato in un negozio di cartoleria di via XI Febbraio a Empoli, zona centro, e approfittando della distrazione delle commesse è riuscito a rubare dalla cassa 500 euro in banconote, per poi allontanarsi. Sul posto è giunta una volante del commissariato di Empoli, gli agenti guidati dal dirigente Francesco Zunino hanno raccolto la denuncia e le dichiarazioni dellecommesse. Sono state acquisite le immagini delle telecamere interne di sorveglianza.

Dopo le indagini e gli accertamenti del caso, è stato individuato il responsabile del furto, riconosciuto anche dalle commesse, e pertanto denunciato.