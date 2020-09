SAS, aumentano sportelli e orari a Firenze

Più sportelli aperti ai cittadini e orario allungato per il centralino della Sas.

È quanto è stato deciso stamani a Firenze nel corso di una riunione convocata dall’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti che aveva già sollecitato un ampliamento dei servizi della società per dare una risposta più efficiente ai cittadini alla luce della criticità post lockdown. In concreto aumenteranno il numero degli sportelli aperti sempre su appuntamento: per garantire il distanziamento saranno utilizzati i locali del Cubo 7 del Parterre.

Novità anche per quanto riguarda il centralino: oltre ad aumentare il personale, dal 5 ottobre sarà possibile telefonare tutti i giorni dal lunedì al sabato (festivi esclusi) in orario 8-19.

Per informazioni su procedure, appuntamenti e pratiche on line www.serviziallastrada.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa