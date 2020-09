Mercatino dell'usato e doni: ecco 'Lo Sbaracco' a Montespertoli

Per tutta la giornata di domenica 4 ottobre è stato organizzato dall'Associazione Faremo Foresta e dall'Associazione Commercianti in collaborazione con il Comune di Montespertoli Lo Sbaracco, una giornata di mercatino dell'usato in Piazza del Popolo.

Il 4 ottobre è anche il #donoday2020 un giorno per celebrare chi fa del dono una pratica quotidiana dando un senso di solidarietà alla giornata.

'Ringrazio l'Associazione Commercianti e l'Associazione Faremo Foresta per essersi messi insieme per organizzare questo evento creando un’altra opportunità per aiutare il nostro commercio' dichiara Paolo Vignozzi, Assessore al Commercio.

In Piazza del Popolo dalle ore 9.00 fino alle 22.30 saranno allestiti tante bancarelle dove poter acquistare oggetti di riuso.

Per ogni informazione a riguardo è possibile contattare i seguenti numeri: 337673820 - 3495388195

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa