Scuola, lo sciopero a Firenze. Errori nelle graduatorie: servirà ricorso al Tar

Un nuovo presidio dei docenti precari, oggi 25 settembre a Firenze, contro le nuove procedure per le graduatorie per le supplenze che stanno ritardando l'entrata in servizio degli insegnanti necessari alle scuole toscane.

I docenti di Noi Scuola, dell'Usb e del comitato nazionale docenti precari, si sono dati appuntamento in piazza Santissima Annunziata. Monica Cedrola presidente del comitato si è soffermata sul caos supplenze che negli ultimi giorni sta scuotendo le scuole della provincia di Firenze, e non solo. Gonews.it si è occupato della vicenda della sospensione delle supplenze. Il 24 settembre il Dirigente USR Roberto Curtolo, ha risposto agli aspiranti docenti che chiedono le convocazioni in presenza.

Cedrola ha spiegato che "le graduatorie provinciali per i supplenti presentano molti sbagli che però non sono modificabili perché è impossibile per gli uffici scolastici provinciali fare modifiche ai punteggi, quindi tutto è affidato a un eventuale ricorso al Tar. Inoltre questo comporta forti ritardi sulle nomine dei docenti".

Ritardi che vanno ad incidere sull'organizzazione dell'attività scolastica delle scuole. "Il problema del tempo pieno alla scuola primaria - ha aggiunto Cedrola - è che tanti presidi ancora non se la sentono di fare il servizio mensa perché non hanno gli spazi e poi per molte scuole si stanno ancora facendo le nomine dei docenti. È un sistema che non è stato pensato per tempo e quindi la ripartenza va molto più in là di quello che si pensava".