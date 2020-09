Seconda amichevole per l'Use Computer Gross, sarà aCecina

Seconda amichevole stagionale per la nuova Use Computer Gross. Domani (sabato 25) alle 18 a Cecina, la squadra di coach Marchini torna in campo a distanza di sette giorni dal primo test con l’Abc Castelfiorentino. Anche se al via delle partite che contano mancano ancora parecchi giorni, indubbio che dalla gara il tecnico aspetta indicazioni. “In queste gare cerchiamo di fare passi in avanti – spiega coach Alessio Marchini – per ora le cose stanno procedendo bene, la squadra lavora con impegno e quindi sono soddisfatto. Nella prima amichevole con l’Abc abbiamo fatto una buona prova. La squadra ha corso tanto, ho visto alcune cose che avevamo preparato in allenamento ed una buona aggressività difensiva, ovviamente nei limiti del momento della preparazione che stiamo vivendo. I ragazzi dimostrano applicazione e disponibilità e questo è senza dubbio un buon inizio”. A Cecina, quindi, si aspettano altre indicazioni positive. Oltretutto coach Marchini potrà contare sul play Villa che aveva saltato la partita con Castello.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa