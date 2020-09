Si parlerà di Reggello nel programma 'Donnavventura' su Rete4

Il territorio di Reggello sarà fra i protagonisti della decima, ed ultima, puntata del programma televisivo “Donnavventura Italia” che andrà in onda domenica prossima 27 settembre alle 14 su Rete4.

Il popolare programma domenicale si occuperà in particolare di Firenze e della sua provincia e si fermerà a Reggello per parlare del prodotto più conosciuto del territorio: l’olio extravergine d’oliva con una visita al secolare frantoio di Santa Tea.

"Siamo entusiasti che il nostro territorio sia stato scelto come location del docu-reality, grazie alla collaborazione con l'Ambito Turistico e Destination Florence Convention and Visitors - ha commentato l'Assessore al Turismo Priscilla Del Sala - . È un’importante occasione di promozione del patrimonio naturalistico e culturale del nostro Comune e dell'olio, prodotto per eccellenza del nostro territorio".

Fonte: Comune di Reggello - Ufficio Stampa