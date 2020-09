Manca personale, slittano i rientri pomeridiani nelle scuole di Quarrata

A causa della carenza del personale docente i due istituti comprensivi cittadini Bonaccorso da Montemagno e Mario Nannini a Quarrata non hanno la possibilità di attivare i rientri pomeridiani a partire dal lunedì 28 settembre, come era invece previsto, nelle scuole dell’infanzia e primarie. Pertanto i due dirigenti hanno prorogato l’orario antimeridiano fino a venerdì della prossima settimana. Conseguentemente non sarà attivato da parte del Comune di Quarrata il servizio di ristorazione per il pranzo, nonostante fosse già pronto a partire, mentre proseguirà regolarmente la distribuzione gratuita della merenda di metà mattinata. Il servizio scuolabus proseguirà con le stesse modalità fini qui garantite.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa