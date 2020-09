Teatro, prima assoluta di 'Stramilly' a Casciana Terme

Una prima assoluta al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto. Sabato 26 settembre alle 21,30, al Teatro Verdi Giuseppe a Casciana Terme (Pisa), in Via Regina Margherita 11, Guascone Teatro presenta “Stramilly” Memorie di una diva. Di e con Adelaide Vitolo e con Emiliano Benassai (pianoforte e fisarmonica). Regia di Andrea Kaemmerle.

Cena alle 20,00 presso il Gran Caffè delle Terme ad euro 15,00. Ingresso allo spettacolo euro 8. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Da non perdere: l’inimitabile mood autunnale di Casciana Terme ed i suoi profumi.

Lo spettacolo - Arrivano talvolta amori dal passato, ci giun­gono con il loro carico di lettere, foto, voci e leggende. Adelaide Vitolo ha saputo farsi corpo ac­cogliente per questi amori e poi strumento di teatro per far arrivare a tutti quell’inna­moramento. Così Milly torna a vivere sulla scena. Una ex Diva degli anni ’30 accompagnata dal suo pianista di una vita, saranno al centro del palco circondati da foto, ritagli di giornale e vecchi cimeli, per far riaffiorare attraverso le sue memorie la storia di un artista ingiu­stamente dimenticata.

Milly (pseudonimo di Carolina Francesca Giuseppina Mignone) è stato un personaggio unico nel panorama artistico italiano, nella sua lunghis­sima carriera di attrice cantante è passata dall’avanspettacolo alla rivista, dall’operetta ad attrice dei film dei “telefoni bianchi”, dai varietà televisivi del sabato sera al teatro e cinema impegnato.

Questo spettacolo è un omaggio alla sua arte, alla sua musica ma soprattutto è il ricordo di una donna straordinariamente ironica, forte, emancipata e indipendente che in 60 anni di carriera si è sempre mantenuta in una dimensione di sorprendente modernità.

Fonte: Ufficio Stampa