Tetto distrutto da un fulmine, 8 persone evacuate per il maltempo

Si segnalano interventi dei vigili del fuoco nel corso della notte per il maltempo che ha colpito il sud della Toscana.

I vigili del fuoco del Comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona sono intervenuti questa notte intorno alle 3.00 sulla Sp 35, in loc. Montanare di Cortona, per rimuovere una grossa pianta caduta sulla sede stradale.

Una vettura che transitava è rimasta coinvolta, ma il conducente è uscito incolume. La strada è rimasta chiusa diverse ore per poter consentire le operazioni di rimozione della pianta.

L'intervento si è concluso intorno alle ore 6.10 di questa mattina. Sul posto anche Carabinieri e personale della Provincia.

Invece i vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle 1.50 di questa notte per una verifica statica in comune di Castelnuovo Berardenga, loc. Pagliaia.

Una abitazione è stata colpita da un fulmine, il quale ha lesionato parte della copertura e 8 persone sono state evacuate in buono stato di salute.

Sul posto anche Carabinieri e personale del Comune.

Destino simile a Casole d'Elsa per una famiglia. I vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti intorno alle ore ore 6.50 in località Berignone. A causa del forte vento un gazebo in ferro è finito sul tetto di un'abitazione danneggiando parte della copertura. Non si segnalano persone coinvolte, né danni strutturali.