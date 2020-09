Tpl, 73 nuove corse a Firenze. 28 corse per l'Empolese Valdelsa

La Città Metropolitana di Firenze ha concordato con i gestori del Tpl e i dirigenti scolastici un robusto rinforzo delle corse per e dagli istituti scolastici di competenza della Metrocittà, in modo da offrire un più ampio servizio agli studenti e a quanti operano nelle scuole superiori nella delicata fase dell'emergenza sanitaria. L'elenco è stato pubblicato sull'hompage dell'ente (https://www.cittametropolitana.fi.it/tpl-nuovo-anno-scolastico-il-dettaglio-del-servizio-extraurbano/). "E' il frutto di un lavoro letteralmente straordinario - sottolinea Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli e consigliere della Città Metropolitana delegato al Tpl - Sono state organizzate ben 73 nuove corse che consentono di coprire il territorio e la domanda degli studenti e non solo, in condizioni di sicurezza. Alcuni aspetti saranno puntualizzati in corso d'opera ma siamo soddisfatti di aver accompagnato l'inizio dell'anno scolastico con risposte puntuali e continueremo a farlo".

Nove corse di rinforzo in Mugello (tre per l'ingresso, le altre per il rientro) per gli studenti del Giotto Ulivi e del Chino Chini; tre per la zona di riferimento di Scandicci per gli istituti Russell Newton, Meucci e Rodolico; quindi otto (quattro e quattro) per il Balducci di Pontassieve; tre per gli istituti scolastici di San Bartolo a Cintoia; tre per le scuole superiori di Sesto Fiorentino; due per il servizio a Firenze degli istituti Rodolico e d'Arte a Porta Romana; quindi sette per il Gobetti di Bagno a Ripoli; sette anche per le scuole Marco Polo, Gramsci, Peano e Saffi; quattro per gli istituti del Valdarno; due in più per gli istituti di Prato; cinque per Fucecchio; ben sedici (sette per gli ingressi) per le scuole superiori di Empoli; quattro per l'Enriques di Castelfiorentino.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze