Trasportavano oltre 800 grammi eroina, 4 arresti a Prato

Importante attività di polizia giudiziaria della Polizia di Stato di Prato, che ha permesso, tra martedì scorso e ieri pomeriggio, di trarre in arresto ben quattro corrieri nigeriani di eroina.

Le manette sono scattate ai polsi di un ventiduenne, un ventinovenne, un trentaduenne e un altro ventiduenne, tutti nigeriani regolarmente soggiornanti sul T.N., i primi due annoveranti precedenti specifici di polizia, mentre il terzo, richiedente protezione internazionale, ed il quarto sono invece incensurati.

L’attività si colloca nell’ambito dei servizi di intensificazione del controllo del territorio pianificati già nel decorso mese di agosto e disimpegnati dal personale della Squadra Mobile, rivolti alla repressione dell’attività di commercializzazione di sostanze stupefacenti, in particolare per le zone urbane di questo capoluogo più sensibili sotto l’aspetto della sicurezza percepita, nelle quali rientra quella in cui è compresa la Stazione Centrale, nonché nell’ambito dell’attento monitoraggio di esercizi commerciali etnici, quali possibili punti di aggregazione di soggetti dediti ad attività illegali o di spaccio di droga.

I primi due nigeriani arrestati sono stati fermati dagli investigatori pratesi nella mattinata di martedì 22 settembre scorso, appena discesi in piazza Stazione da un autobus pubblico proveniente dalla provincia di Bologna, venendo trovati in possesso, grazie ad esami radiografici effettuati presso il locale Ospedale, di 11 piccoli involucri contenenti complessivamente eroina per quasi 20 grammi, che avevano precedentemente ingerito, sequestrati unitamente ai 2.665 euro nella disponibilità dei nigeriani, quali verosimile provento di attività di spaccio. Atteso il modesto quantitativo di droga, si tratta verosimilmente di “pusher” pronti a commercializzare stupefacenti al dettaglio.

Il terzo degli arrestati, il trentaduenne, veniva invece sottoposto a controllo, ieri sera, nelle vicinanze di un negozio etnico gestito da connazionali, posto in questo centro cittadino, trovandolo in possesso, nascosti in vari punti dei suoi abiti, di un totale di 27 ovuli contenenti eroina per quasi 300 grammi, mentre il quarto nigeriano è finito in manette poco dopo, sempre nella serata di ieri, quando è stato fermato in piazza Stazione, dopo essere disceso da un treno proveniente da Firenze, trovandolo in possesso di 43 ovuli contenenti eroina per un totale di circa 500 grammi, in parte nascosti negli indumenti ed in parte ingeriti e poi espulsi fisiologicamente. In questi ultimi due casi, con importanti sequestri di droga, si tratta di “corrieri” che avrebbero rifornito altri spacciatori di Prato.

L’arresto dei primi due stranieri è stato già convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto a loro carico la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Prato, mentre gli altri due nigeriani arrestati ieri sera sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa del rito direttissimo.

Fonte: Ufficio Stampa