Tromba d'aria a Rosignano, "ci sarebbero feriti"

Segnalata una tromba d'aria a Rosignano Marittimo che ha causato anche feriti e persone in stato di shock, come affermato dal sindaco Daniele Donati. I danni sarebbero stati provocati al circolo canottieri e nel ristorante interno, dove erano presenti dei clienti a cena, oltre che ad alcune case e alla struttura sportiva del litorale. Anche la tensostruttura del tennis è venuta giù. Dalle 20.40 sono segnalati danni a

Via Vittorio Veneto;

Via Carducci;

Via Oberdan Chiesa;

Via Agostini.

I vigili del fuoco di Firenze e Pisa sono intervenuti assieme ai colleghi della sede centrale e del distaccamento di Cecina. Si segnalano danni a coperture fabbricati, cadute alberi, ecc. Il Coc (centro operativo comunale) è stato allestito nella palestra per accogliere anche le famiglie sfollate.