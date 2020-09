Uno spazio pubblico ad Anna Fondi: mozione del PD

Una mozione del Partito Democratico per intitolare uno spazio pubblico ad Anna Fondi, è stata approvata ieri - giovedì 24 settembre - in consiglio comunale con i voti favorevoli di tutta la compagine di maggioranza. Un atto concreto e non un mero esercizio di memoria verso una donna che ha rappresentato un vero e proprio modello di riferimento.

"Intitolarle uno spazio cittadino significa permettere alle future generazioni di sapere quanto le devono come lavoratrici, come madri, come cittadine - spiegano i consiglieri democratici - Anna Fondi lavorò affinchè molti dei servizi che oggi ci sembrano scontati, fossero a Prato già negli anni Cinquanta. Asili nido, mense scolastiche, quelli che oggi chiameremmo centri diurni per disabili, tanto per citarne alcuni. Anna Fondi capì che per consentire alle donne l’emancipazione occorreva alleggerire il carico di quello che oggi si chiama lavoro di cura".

Ma la Fondi assessore, che molti hanno avuto l’onore di conoscere, aveva anche un passato significativo che merita di essere ricordato, come partigiana prima e come militante del PCI e poi dell’UDI nella stagione delle lotte che cambiarono l’Italia. Un impegno a favore del proprio prossimo, lungo tutta una vita, quello di Anna Fondi su temi come la parità tra i sessi, il sostegno ai più deboli, la lotta alla discriminazione, il ruolo del pubblico nella società, che sono

ancora attualissimi. "Con questo atto, il gruppo Pd non solo rende omaggio al personaggio ma ribadisce il suo impegno nel portare avanti quelle battaglie, oggi come e più di allora.

"Una mozione che accogliamo con molto piacere - aggiunge il coordinamento provinciale pratese delle Donne Democratiche - Crediamo sia importante ricordare donne come Anna Fondi e insieme a lei tutte le nostre donne ”madri politiche” che hanno lavorato per costruire una società migliore, attraverso un impegno concreto a favore di politiche di genere e di pari opportunità sul nostro territorio".

Fonte: PD Prato