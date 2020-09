Scrutatori e presidenti di seggio, a Vinci è possibile iscriversi all'albo

A partire dal 1° ottobre il Comune di Vinci accoglie le nuove domande per l'iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio e all'Albo dei presidenti di seggio.

Per quanto riguarda gli scrutatori, è possibile fare domanda entro e non oltre il 30 novembre 2020, mentre per i presidenti di seggio c'è tempo fino al 31 ottobre 2020. Dal sito web del Comune è possibile scaricare i moduli per presentare l'istanza. Naturalmente, coloro che sono già iscritti non devono procedere nuovamente con la richiesta.

Le domande possono essere presentate all'ufficio Protocollo della sede distaccata del Comune in via C. Battisti a Spicchio Sovigliana dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. O il giovedì ma solo nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30.

Nella sede di Vinci capoluogo, invece, possono essere presentate il martedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, e il giovedì mattina, dalle 9 alle 13.

I moduli debitamente compilati possono essere anche essere inviati via email all'indirizzo protocollo@comune.vinci.fi.it. La domanda deve essere corredata da copia del documento di identità.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa