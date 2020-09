Ai dipendenti di aziende artigiane solo ammortizzatori di marzo e aprile, sindacati: "E’ intollerabile"

Le Organizzazioni Sindacali denunciano una situazione inspiegabile e in quanto tale intollerabile.

La Corte dei Conti ha sbloccato le risorse per gli ammortizzatori dei dipendenti di imprese artigiane e non si capisce perché ancora non siano state trasferite alle Regioni e conseguentemente non sono arrivati nella tasche dei lavoratori che con quei soldi devono campare.

Il punto sul numero dei lavoratori in attesa di quanto loro dovuto, sulle iniziative messe in campo e su quelle che lo saranno è convocata una conferenza stampa, ore 11.30, preso la Sede Ebret in via Ponte di Mezzo, 56 Firenze.

Fonte: Cgil-Cisl-Uil - Uffici Stampa