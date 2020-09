Alloggi popolari occupati, operazione 'anti-furbetti' a Poggio a Caiano

Nell’ambito dei controlli svolti periodicamente dagli uffici del Comune di Poggio a Caiano, due alloggi di edilizia popolare sul territorio sono risultati occupati da due nuclei familiari che non avevano più i requisiti per poterne usufruire. In uno dei due casi è addirittura risultato che gli occupanti risiedessero di fatto da un’altra parte, mantenendo l’abitazione poggese come secondo alloggio. I due appartamenti sono già stati liberati e il Comune di Poggio procederà nei prossimi giorni con l’invio di una richiesta formale indirizzata a Epp per fare in modo che gli alloggi vengano ripristinati e rimessi a disposizione delle famiglie che attendono in graduatoria.

“A fianco dell’impegno per reperire nuovi spazi da destinare alle famiglie più in difficoltà, c’è un’attività di verifica che vuol garantire equità e uguaglianza: i “furbetti” non sono i benvenuti – dichiara il sindaco Francesco Puggelli – Quello di svolgere delle verifiche periodiche, affinché gli aiuti vadano a chi effettivamente ne ha bisogno, è un impegno etico e morale che ci siamo presi e che portiamo avanti con convinzione”. “Insieme agli altri comuni della zona attendiamo il nuovo bando per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia popolare – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Maria Teresa Federico – l’attenzione alle famiglie più in difficoltà si conferma massima nel nostro comune, anche tramite queste attività di controllo. Ci auguriamo adesso che con un intervento celere da parte di Epp, si possano riassegnare gli alloggi in tempi brevi”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa