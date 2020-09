Centisti premiati a San Miniato, la fotogallery

Quest'oggi presso i Loggiati di San Domenico a San Miniato si sono tenute le premiazione per i centisti degli istituti scolastici all'ombra della Rocca. Hanno partecipato studenti e amministratori locali anche da Santa Croce, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Montaione, Cerreto Guidi, Santa Maria a Monte. Non tutti sono potuti essere presenti.

Di seguito la maxi-gallery con tutti i premiati. L'elenco dei centisti è il seguente.

Sedici sono gli studenti del Liceo "Marconi": Valeria Baragli (San Miniato), Andrea Cambi (100 e lode, San Miniato), Sara Del Guasta (San Miniato), Anna Ermelani (San Miniato), Ginevra Guidi (San Miniato), Alessia Nebbiai (100 e lode, San Miniato), Beatrice Olmi (100 e lode, San Miniato), Luca Pertici (San Miniato), Giada Santinami (San Miniato), Veronica Leone (Santa Croce sull'Arno), Matteo Mandorlini (Santa Croce sull'Arno), Gloria Mirdita (Santa Croce sull'Arno) ed Emanuele Respino (100 e lode, Santa Croce sull'Arno), Francesca Mangano (Castelfranco di Sotto), Massimo Zhang (100 e lode, Fucecchio), Marco Vallini (Palaia).

Ventidue sono gli studenti dell'IT "Cattaneo": Elisa Degli’Innocenti (San Miniato), Ivana Leone (San Miniato), Pietro Matteoli (100 e lode, San Miniato), Gianmarco Melucci (San Miniato), Lucrezia Priori (100 e lode, San Miniato), Marta Scherillo (San Miniato), Luisa Sedoni (San Miniato), Giorgia Valenza (San Miniato), Samuele Di Giovanni (100 e lode, Santa Croce sull'Arno), Lorenzo Giusti (Santa Croce sull'Arno), Elena Pancanti (Santa Croce sull'Arno), Xhesika Bulluti (Castelfranco di Sotto), Mona Omari (Castelfranco di Sotto), Davide Samuele Troisi (Castelfranco di Sotto), Asia Bonacci (Fucecchio), Simone Vassallo (Fucecchio), Eugenia Caglieri (Santa Maria a Monte), Carolina Falagiani (Montaione), Matteo Fornai (Montaione), Giorgia Martinucci (Montaione), Alessia Scarselli (Cerreto Guidi) e Marta Rosselli (Montopoli in Val d'Arno).