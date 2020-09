Chiuso al traffico ponte via Mondolfi, percorsi e fermate alternative dei bus

In occasione della chiusura al traffico del ponte sul rio Ardenza in via Mondolfi, prevista tra il 28 settembre e il 28 ottobre per la prosecuzione dei lavori post-alluvione del Genio Civile regionale, anche i bus del servizio di trasporto pubblico locale dovranno attuare dei percorsi e delle fermate alternativi.

L’ordinanza prevede in particolare:

l'istituzione di fermata bus in via Sarti (in adiacenza al campo sportivo);

le Linee di Trasporto Pubblico Locale (compresi servizi navetta temporanei), che abitualmente transitano nel tratto di via Mondolfi interessato dal divieto di transito di cui all'Ordinanza n. 5861/2020, sono autorizzate a percorrere via Catanzaro, via Sommati, via Sarti, via Sernesi e via Provenzal.

Saranno osservati i seguenti itinerari alternativi:

- Linea 106 via dell'Ardenza, via Machiavelli, cavalcavia La Rosa, via di Popogna.

- Linea 102 e la Lam Rossa:

(in direzione sud) via del Mare, viale Italia, rotatoria posta tra via dei Pensieri e viale Italia per dirigersi in direzione sud, viale Italia, viale di Antignano, via Catanzaro, via Sommati, Via Sarti, quindi regolare per via Mondolfi;

(In direzione nord ) percorso inverso, salvo la rotatoria suddetta. La Lam Rossa (direzione Montenero) osserverà capolinea in via Sarti, indi per la direzione nord, via Sernesi, via Provenzal, via Catanzaro, viale di Antignano, viale Italia.

- Servizio navetta aggiuntivo: piazza delle Carrozze, via di Montenero, corsia di collegamento di cui al paragrafo 2) dell'Ordinanza n. 5861/2020, via Mondolfi, Via Sernesi, via Provenzal, via Catanzaro, via Sommati, via Sarti (Capolinea), indi via Mondolfi, via di Montenero, piazza delle Carrozze.

- Linee 16 e 18, via Pier della Francesca, via Giotto, via di Collinaia, via Filippelli, via Grotta delle Fate, via Collinet, via Curiel, via di Montenero, via Numa Campi, via Giambruni, via del Pino, via Curiel, via Collinet, via Garzelli, via Filippelli, via di Collinaia.

- Linea 14 , medesimo itinerario Lam Rossa/102 fino a via Sarti, via Mondolfi, via di Montenero, indi via del Castellaccio. Per il ritorno sarà osservato il percorso inverso.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa