Consiglio Comunale di Empoli, sedute al PalaExpo

- Il Consiglio Comunale di Empoli continua a lavorare in seduta di presenza fisica garantendo la massima sicurezza nella nuova location, il Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, organizzando la grande sala con tutte le misure sanitarie obbligatorie in questo periodo e che consente di aumentare le distanze fra i presenti, partendo dalla presidenza fino ad arrivare agli ‘scranni’ di maggioranza ed opposizione.

Sempre presenti dispositivi individuali di protezione, gel igienizzante, postazioni a oltre un metro di distanza, un unico microfono per gli interventi. Questo resta lo scenario fino al termine dell'emergenza sanitaria.

La prossima seduta consiliare è stata convocata per lunedì 28 settembre 2020, a partire dalle 18.30 con proseguimento alle 21, presieduta da Alessio Mantellassi, sarà possibile seguirla in diretta streaming dal profilo facebook del Comune di Empoli.

Questo l’Ordine del Giorno del 28 settembre 2020:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa alle misure di prevenzione adottate per il “Beat Garden”.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa alla predisposizione e gestione degli spazi per l’affissione elettorale.

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa ai lavori di manutenzione al cimitero di S. Andrea.

5. Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 3 del 22/05/2020. Approvazione.

6. Tassa sui rifiuti (Tari) – approvazione esenzione anno 2020 per attività della frazione di Marcignana interessate da lavori su ponte della Motta.

7. Piano urbanistico attuativo Scheda norma 12.3 del Regolamento urbanistico. art. 111 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. approvazione definitiva.

8. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021. Quarto aggiornamento.

9. Nomina commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto.

10. Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico, relativa a adesione a lettera di solidarietà verso Patrick George Zaki.

11. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa alla installazione di pedaline per l’erogazione dell’acqua ai fontanelli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa