Coronavirus, assembramento notturno a Firenze: 400 euro di multa per 4 giovani

Questa notte a Firenze quattro giovani, che si trovavano in un gruppo più ampio nei pressi di un locale notturno, hanno ricevuto una multa da 400 euro ciascuno perché non indossavano la mascherina, nonostante l'obbligo per legge dopo le 18.

La polizia è intervenuta in via de Pepi per un grosso assembramento e, il loro arrivo sul posto, avrebbe provocato un fuggi fuggi generale. Gli agenti hanno comunque identificato i 4 giovani, tre fiorentini e un senese, che non stavano portando il dispositivo di protezione. Per loro è scattata la multa per inosservanza delle misure anti Covid.