Coronavirus, positivo il vescovo di Pescia e un parroco della Piana di Lucca

Il vescovo di Pescia Roberto Filippini è risultato positivo al tampone per il Covid-19 e si trova adesso in quarantena. A comunicarlo è lui stesso tramite un post pubblicato sul profilo facebook della diocesi. Il vescovo Filippini ha spiegato di aver incontrato, durante impegni pastorali, alcune persone che sono poi risultate positive. In quel momento "ho deciso immediatamente di sottopormi al test del tampone con risposta rapida e sono risultato positivo anch'io. Mi sono messo in quarantena, nella mia camera in vescovato, in attesa del tampone di conferma dell'Asl. Sono praticamente asintomatico, un po' raffreddato, ma senza febbre".

Anche un altro religioso è risultato positivo ad Altopascio: si tratta del parroco di una frazione della Piana di Lucca il quale aveva effettuato un tampone sul territorio di un'altra Asl. La situazione al momento è gestita dalla struttura di Igiene e Sanità Pubblica di Lucca insieme al sindaco di Altopascio. Grazie all'indagine epidemiologica sono in corso di individuazione i contatti stretti da mettere in quarantena.