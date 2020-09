Emergenza Coronavirus, la conviviale per dire grazie ai volontari della Misericordia di Certaldo

Si è svolta venerdì 25, nel rispetto delle normative anti-Covid, un incontro conviviale fra i volontari, i dipendenti e gli operatori del servizio civile della Misericordia di Certaldo.

Lo scopo degli organizzatori, su incarico di tutto Magistrato e del Governatore Prof. Salvatore Palazzo, era quello di ringraziare tutti gli operatori che si sono adoperati durante l’emergenza sanitaria e che tuttora stanno continuando a lavorare senza abbassare la guardia.

È stata anche l’occasione per presentare a tutti i nuovi volontari che proprio durante questo periodo hanno iniziato la loro attività di volontariato.

In tanti hanno portato il loro contributo: da chi si è occupato della distribuzione del pane e alla consegna a domicilio delle medicine nel periodo di lock down, agli operatori dei servizi sanitari di emergenza o ordinari, a chi ha semplicemente telefonato agli anziani che vivono soli per alleviare la loro solitudine.

La serata si è svolta piacevolmente contribuendo a rinnovare lo spirito di fratellanza che anima il personale tutto della Misericordia ed è riuscita a sollevare per qualche ora la mente dai numerosi e gravosi impegni che ogni giorno la confraternita assolve.

Fonte: Misericordia di Certaldo