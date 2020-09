Empoli piange la scomparsa di Padre Romeo Piroli, educatore e sacerdote riferimento della città

Questa sera a Empoli è venuto a mancare all'età di 82 anni Padre Romeo Piroli, figura storica e di grande importanza per la città dal punto di vista religioso e scolastico. Piroli, nato nel 1938 in un paese in provincia di Frosinone, è stato un sacerdote Scolopio che ha legato gran parte della sua vita a Empoli, dove ha ricoperto molti ruoli.

Fondamentale è stato il suo contributo all'Istituto Calasanzio, da sempre gestito dai padri Scolopi, dove ha indossato le vesti religiose e da insegnante, facendo il professore di italiano, di altre materie e ricoprendo anche la carica di Rettore. Padre Piroli ha portato avanti la tradizione della scuola insieme ad altri sacerdoti ed era molto conosciuto, oltre all'educazione scolastica, anche per l'attività di sacerdote che curava, ad esempio, celebrando spesso la messa alla Madonna del Pozzo o nello stesso Istituto.

Piroli è stato membro di molte associazioni, Presidente della Fondazione Calasanzio, segretario generale del Setem (associazione che si occupa di sostenere le missioni scolopiche nel terzo mondo, in particolare in Bolivia) e ha contribuito a numerose iniziative come quelle per i 150 anni della scuola. Ricordato come una figura carismatica e di riferimento, non solo per chi lo ha avuto come professore ma anche per i cittadini.

I tantissimi ex alunni di Piroli, i fedeli e tutta la città questa sera piangono la scomparsa di una figura che ha portato avanti due missioni, quella della religione e quella dell'insegnamento, come l'ordine degli Scolopi insegna, da sempre rivolti verso l'educazione e l'istruzione.

Sindaco Brenda Barnini: "Un vero educatore per le anime e per le menti, mancherà tantissimo"

"Mi ha appena raggiunto la notizia che Padre Romeo Piroli amatissimo rettore dell'Istituto Calasanzio ci ha lasciato. Empoli stasera perde un punto di riferimento fondamentale della comunità. La sua intelligenza, gentilezza e forza sono state un faro per decine di generazioni di studenti e di cittadini.

Un vero educatore per le anime e per le menti, mancherà tantissimo". Così il primo cittadino di Empoli Brenda Barnini, con un post su facebook, sulla scomparsa di Piroli.

Il cordoglio dell’Empoli FC

Il presidente Fabrizio Corsi e tutto l’Empoli Football Club piangono la scomparsa di Padre Romeo Piroli, anima dell’Istituto Calasanzio di Empoli.

Sportivo praticante, tifoso azzurro, in tanti anni ha educato ai sani principi della vita e della religione migliaia di giovani. Molti nostri giocatori hanno avuto il piacere di essere suoi studenti e ne conservano un bellissimo ricordo, così come tutta la nostra società, ed in particolar modo il presidente Fabrizio Corsi, che lo commemorano con sincero affetto e riconoscenza.