Fortissimissimo Firenze Festival: nuovi talenti della musica classica suonano in concerto

Seconda settimana di concerti in arrivo per Fortissimissimo Firenze Festival, un progetto artistico curato dal M° Andrea Lucchesini che raccoglie in un unico cartellone alcuni dei più interessanti giovani rappresentanti della scena della musica classica nazionale.

Quattro sono gli appuntamenti in programma la prossima settimana.

Lunedì 28 settembre e martedì 29 settembre i concerti si terranno alle ore 21.00 presso il Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti (Piazza SS. Annunziata). Il 28 suonerà il duo violoncello e pianoforte formato da Mauro Paolo Monopoli e Leonardo Colafelice, con un programma con musiche di Beethoven, Schubert, Stravinskij.

Il 29 sarà la volta del giovane pianista Elia Cecino, che assieme a musiche di Beethoven, Chopin e Prokofiev eseguirà Entr’ouvert di Giulia Lorusso.

Classe 1990, diplomatasi al Conservatorio di Milano con Alessandro Solbiati per poi proseguire gli studi all’IRCAM di Parigi, Giulia Lorusso è la giovane compositrice a cui quest’anno sono stati affidati alcuni dei lavori eseguiti nei programmi di Fortissimissimo.

Dall’ 1 ottobre la programmazione si sposta nuovamente presso la Sala del Buonumore “Pietro Grossi” del Conservatorio L. Cherubini di Firenze (Piazza delle Belle Arti, 2), sempre alle 21.00.

L’1 ottobre, il Quartetto Werther (Misia Jannoni Sebastianini al violino, Martina Santarone alla viola, Vladimir Bogdanovic al violoncello e Antonio Fiumara al pianoforte) eseguirà pagine di Mozart, Schnittke e Brahms.

Il 2 ottobre, il Trio Chagall (Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte) proporrà Schubert, Ravel e un altro brano di Giulia Lorusso, Unità di Movimento.

L'ingresso ai concerti avrà il costo simbolico di 1,00€. I biglietti saranno disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio dei concerti direttamente sul luogo dell’evento. Date le capienze limitate, si raccomanda la prenotazione online.

Il calendario completo del Festival e le informazioni su come prenotare sono disponibili al link https://amicimusicafirenze.it/events/fff-fortissimissimo-firenze-festival-2020/.

Fortissimissimo è un festival di giovani e per i giovani, per questo si avvale della presenza di alcune classi delle scuole superiori del Liceo Dante e del Liceo Galileo, coinvolte attraverso la formula dell’alternanza scuola-lavoro. Gli studenti sono presenti alle prove – per produrre reportage dell’evento, interviste agli artisti e brevi filmati caricati sui social network collegati alla rassegna – ma non solo. Dialogano sui programmi della rassegna, e in generale sul repertorio classico e contemporaneo, attraverso ascolti e lezioni. Seguono tutti i concerti serali e costituiscono una sorta di “giuria” chiamata a esprimere il proprio gradimento riguardo ai concerti ascoltati, così da selezionare un “vincitore” che tornerà ad esibirsi per Fortissimissimo nella prossima edizione.

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Salone Brunelleschi

Piazza SS. Annunziata

Inizio concerto ore 21.00

Lunedì 28 settembre

MAURO PAOLO MONOPOLI, violoncello

LEONARDO COLAFELICE, pianoforte

Musiche di Beethoven, Schubert, Stravinskij

Mauro Paolo Monopoli (2000) inizia lo studio del violoncello a 5 anni e si diploma a 17 al Conservatorio di Bari. Vincitore di numerosi concorsi nazionali, si afferma in ambito internazionale ottenendo il Secondo Premio al “Tournoi International de Paris”. Nel 2017 è “Laureate” e “Prizewinner” al “Tchaikovsky International Competition for Young Musicians”. Nel 2013 viene ammesso ai Corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Stauffer. Nel 2016 riceve dalla Presidentessa della Camera dei Deputati la Medaglia al merito per meriti artistici in campo nazionale e internazionale.

Mauro si è esibito a Helsinki, Caracas, e nelle più importanti sale da concerto di Mosca. Ha suonato come solista con la Eurasian Symphony Orchestra, l’Orchestra da Camera di Mosca e l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.Si è perfezionato con R. Filippini, N. Shakhovskaya, M. Brunello, M. Rousi e L. Claret. Attualmente suona un violoncello Ignazio Ongaro del ‘700, per gentile concessione dell’Atelier Setaro.

Leonardo Colafelice (1995) ha vinto il Secondo Premio del “Cleveland International Piano Competition” 2016, ottenendo anche tre Premi Speciali, mentre nel 2019 è stato uno dei finalisti del "China International Music Competition". Nel corso della sua carriera, Leonardo ha ottenuto numerosi premi internazionali e si è affermato in prestigiosi concorsi: fra i tanti, è stato finalista e vincitore di tre Premi Speciali all’"Arthur Rubinstein International Piano Master Competition" di Tel Aviv (2014). Ha suonato con la Israel Philharmonic Orchestra, Rochester Philharmonic Orchestra, Toledo Symphony Orchestra, Aarhus Symphony Orchestra, Chile Symphony Orchestra, Morocco Philharmonic Orchestra, Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Orchestra di Padova e del Veneto. Leonardo si è diplomato con P. Iannone al Conservatorio di Bari. Dal 2015 è docente di pianoforte al Conservatorio di Vibo Valentia.

Martedì 29 settembre

ELIA CECINO, pianoforte

Musiche di Beethoven, Chopin e Prokof’ev, Lorusso

Nato nel 2001 a Treviso, Elia Cecino comincia lo studio del pianoforte a 9 anni e si diploma da privatista a 17 sotto la guida di Maddalena De Facci. Attualmente si perfeziona con Eliso Virsaladze presso la Scuola di Musica di Fiesole e con Andrzej Jasinski all’Accademia del Ridotto di Stradella. Vincitore del Premio Venezia 2019, Elia si è affermato in Italia e all’estero in concorsi internazionali quali il Pozzoli di Seregno, Casagrande di Terni, Schumann di Düsseldorf, Luciano Luciani di Cosenza, Città di Albenga, Krystian Tkaczewski di Busko-Zdrój, Isidor Bajic di Novi Sad, Chopin di Budapest, Rosario Marciano di Vienna, Brunelli di Vicenza, Marco Bramanti di Forte dei Marmi. Si è proposto da solista con la Düsseldorf Symphony Orchestra, Sichuan Philarmonic Orchestra, Bacau Philarmonic Orchestra, Joven Orquesta Leonesa, FVG Orchestra, Orchestra Antonio Vivaldi, Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli, Complesso d’Archi del Friuli e del Veneto, Concentus Musicus Patavinus Orchestra, Orchestra San Marco of Pordenone. Dal 2014 Elia si esibisce con continuità in recital spaziando nel repertorio in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Polonia, Slovenia, Serbia e Romania. Nel 2016 ha preso parte a un tour di concerti che l’ha visto esibirsi in numerose località degli Stati Uniti. É stato tra i protagonisti della prima edizione italiana della trasmissione TV di Rai 1 “Prodigi” a favore dell’Unicef. Sue interpretazioni sono state trasmesse da Rai Radio 3 e Radio Popolare. Allo studio del repertorio solistico Elia affianca un’intensa attività cameristica in duo e trio con archi con i quali si esibisce in numerose rassegne concertistiche.

CONSERVATORIO LUIGI CHERUBINI

Sala del Buonumore Pietro Grossi

Piazza delle Belle Arti, 2

Inizio concerto ore 21.00

Giovedì 1 ottobre

QUARTETTO WERTHER

Misia Jannoni Sebastianini, violino

Martina Santarone, viola

Vladimir Bogdanovic, violoncello

Antonio Fiumara, pianoforte

Musiche di Mozart, Schnittke e Brahms

Vincitore del Terzo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Trio di Trieste” e del Primo Premio al Concorso “A. Burri” 2019, il Quartetto Werther, fondato a Roma nel 2016, è stato ammesso alle fasi finali del 10th Osaka International Chamber Music Competition 2020. Realtà emergente del panorama cameristico italiano, ha già all'attivo numerosi concerti e collaborazioni con importanti festival e associazioni concertistiche, tra cui l’Unione Musicale di Torino, Bologna Festival, Perugia Musica Classica, Istituzione Universitaria dei Concerti, Accademia Filarmonica Romana, Società Umanitaria di Milano, Fondazione Musicale “Santa Cecilia” di Portogruaro, Festival dei Due Mondi, Paganini Genova Festival, Oratorio del Gonfalone, Fondazione Luigi Bon. Dal 2018 il Quartetto è sostenuto dall’Associazione Musica con le Ali, grazie alla quale ha debuttato in Russia presso la Moscow International House of Music e si è esibito al Teatro Ristori di Verona, Teatro La Fenice, Teatro Sociale di Como, Conservatorio di Venezia, Teatro Civico di Varallo e Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze. Secondo classificato e unica formazione italiana sul podio sia del Concorso Internazionale di Musica da Camera – Premio “Boccherini” di Lucca che del Concorso Internazionale di Musica da Camera “Luigi Nono”, ha vinto il Primo Premio assoluto al XV Città di Magliano Sabina, al XVIII Riviera Etrusca di Piombino, al XXIV “G. Rospigliosi” di Lamporecchio, al XXV Città di Padova. Dopo essersi perfezionato nel 2016 presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del Trio di Parma, il Quartetto ha ottenuto il Master di II livello in Musica da Camera presso il Conservatorio di Parma. Membro dell'Avos Chamber Music Project, il Quartetto si sta perfezionando con P. Maurizzi presso il Conservatorio di Parma e con P. Jüdt.

Venerdì 2 ottobre

TRIO CHAGALL

Edoardo Grieco, violino

Francesco Massimino, violoncello

Lorenzo Nguyen, pianoforte

Musiche di Schubert, Ravel, Lorusso

Il Trio Chagall ha attirato l’attenzione del mondo musicale grazie alla vittoria del Secondo Premio (con Primo Premio non assegnato) alla XX edizione del Premio “Trio di Trieste”, dove ha conquistato anche tre Premi Speciali. Con vent’anni di età media dei suoi componenti, il Trio Chagall è risultato il più giovane ensemble da camera a essere stato premiato nella storia della manifestazione. Negli ultimi anni, il Trio Chagall ha ottenuto numerosi successi, come la vittoria nella categoria “musica da camera” ad Amadeus Factory (2018) e l’affermazione al Concorso "Città di Giussano" (2019), dove si è aggiudicato il Primo Premio assoluto e due Premi Speciali. Il Trio ha ottenuto inoltre il Primo Premio assoluto al XXIII International Music Competition di Cortemilia e all’European Music Competition “Città di Moncalieri” (2016), il Terzo Premio e il Premio Speciale “Città di Venaria” e il Secondo Premio al Concorso “Gasparo da Salò” di Brescia (2019). Dal 2019 il Trio partecipa al progetto Le Dimore del Quartetto.

Il Trio Chagall è stato fondato nel 2013 al Conservatorio di Torino. Il suo nome vuol essere un omaggio al celebre pittore, ammirato per le sue contaminazioni sinestetiche e la forza espressiva nell’uso del colore.

Attualmente il Trio Chagall prosegue gli studi con A. Valentino e il Trio Debussy, e frequenta il Master di Alto Perfezionamento con il Trio di Parma e P. Maurizzi. Il Trio riceve inoltre preziosi consigli dall’Altenberg Trio e da Bruno Giuranna. Il Trio è impegnato in un’intensa attività concertistica che l’ha visto esibirsi in sedi prestigiose (Musei Vaticani, Teatro Dal Verme e Conservatorio di Milano, Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, Sala Sassu di Sassari) e come ospite di istituzioni quali Unione Musicale, Società del Quartetto, Accademia Chigiana, ACM - Chamber Music di Trieste, Società Umanitaria di Milano.

Lunedì 5 ottobre

QUARTETTO BUONUMORE

Ludovico Mealli, violino

Giacomo Nesi, violino

Mateos Kovaçaj, viola

Tyler Stewart, violoncello

Martedì 6 ottobre

MILANO SAXOPHONE QUARTET

Damiano Grandesso, sax soprano

Stefano Papa, sax contralto

Massimiliano Girardi, sax tenore

Livia Ferrara, sax baritono

Fonte: Ufficio Stampa