Fotografia: collettiva in Consiglio regionale, protagoniste le mani

La mostra fotografica 'Mani e Manie', dell’associazione culturale Infoto, coordinata da Massimo D’Amato, si inaugura lunedì 28 settembre alle 17.30 nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, in via de’ Pucci 16, a Firenze.

Sono undici i fotografi ad esporre i loro scatti in Consiglio regionale: Piero Alessandra, Gaia Bizzarri, Mauro Cenci, Alma Daniele De Silvestro, Luca Federici, Luisa Garassino, Nicole Guillon, Marco Merciai, Renato Piazzini, Giovanna Sparapani, Antonio Vinzi. Con la loro opera, gli artisti indagano la società, cogliendone i vari istanti, menzogne e verità. Protagoniste assolute sono sempre le mani, a pugno chiuso come arma, giunte in segno di preghiera o supplica, tese a richiesta di aiuto. Si tratta di mani che impugnano strumenti per costruire o demolire, o di mani che si immergono nell’argilla per plasmare. La mostra che proseguirà fino al 16 ottobre con orario dal lunedì al venerdì 10-13 e 15-18, sarà visitabile con ingresso contingentato ai sensi della normativa per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa