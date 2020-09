Taglio del nastro al Gav, il nuovo centro giovani tra sport e formazione del Quartiere 3

Si chiama Gav. È il nuovo centro giovani del Quartiere 3 inaugurato questo pomeriggio in via Gran Bretagna. Il nuovo spazio polivalente ospiterà workshop e corsi di formazione, laboratori, attività sportive ed eventi. Iniziative dedicate a tutte le età che serviranno anche a creare momenti di socializzazione attraverso una proposta diversificata.

“Gli spazi – ha sottolineato l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Cosimo Guccione – sono stati rinnovati e riarredati per permettere un migliore valorizzazione e utilizzo. È una riapertura significativa nel solco del rilancio delle politiche giovanili che ha visto, in estate, anche il cambio di gestione del centro Cure nell'area Pettini. Gav sarà sicuramente un punto di riferimento per i giovani, grazie ai suoi spazi e le opportunità che potrà offrire, un luogo di aggregazione ma anche di creatività”.

“Lo sport – ha aggiunto – avrà un ruolo fondamentale, grazie ad attività che puntano al benessere psico-fisico della persona e questo spiega la presenza all’interno della struttura di una palestra e di una stanza benessere. Sono presenti inoltre sale multifunzionali modulabili per incontri ed iniziative culturali, una sala prove insonorizzata e scrivanie e uffici per il coworking, disponibili per tutti coloro che desiderano svolgere il proprio lavoro in un contesto attrezzato e di scambio attivo”.

La gestione del centro è a cura di Uisp Unione Italia Sport per Tutti Firenze, che propone insieme alle associazioni del Quartiere corsi e attività, come ad esempio, arti marziali, ginnastica yoga, pilates e tai chi, danza contemporanea, Afa attività fisica adattata, teatro, fotografia per i social.

“Credo che sia fondamentale per il nostro quartiere - ha dichiarato Serena Perini, presidente del Quartiere 3 - avere uno spazio dove i ragazzi possono ritrovarsi in una fase delicata della loro crescita, incontrare coetanei, socializzare, pensare alla loro salute fisica ed emotiva”.

“Il centro polivalente Gav si presenta come uno spazio dedicato ai giovani ma più in generale per tutte le generazioni. Un centro dove si coniugano le esigenze di un’ampia fetta della popolazione” sottolinea il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini. “Per Uisp è una sfida - spiega Annalisa Saviozzi, responsabile dell’area Formazione Uisp – perché il Centro riapre dopo un periodo abbastanza lungo di chiusura e lo sforzo sarà di coinvolgere i giovani e gli abitanti del quartiere a partecipare alle attività. Molte iniziative proposte durante l’anno saranno gratuite per i giovani tra i 13 e i 19 anni alle quali potranno accedere tramite la card giovani Gav”.

Gav ha una storia trentennale. La struttura ospitava una scuola materna e all'inizio degli anni novanta è stata riadattata come centro giovani con l’intento di creare un luogo dove i giovani del Quartiere potessero incontrarsi e sviluppare i loro interessi. Negli anni ha visto la realizzazione di numerosi progetti dedicati allo sviluppo della creatività giovanile, anche grazie alla presenza di una sala prove. Ai progetti dedicati ai giovani il Comune di Firenze ha affiancato un servizio di doposcuola “Tutta mia la città”, che tuttora è offerto agli adolescenti del quartiere. Con il passare del tempo è diventato uno spazio polivalente dove oltre alle attività artistiche dedicate ai giovani hanno trovato spazio le discipline del benessere offerte alla cittadinanza del quartiere. Nel 2019 il collegio di presidenza del Q3 ha dato indirizzi agli uffici per l'aggiornamento del modello gestionale e l'individuazione di un soggetto gestore sulla base di un progetto di valorizzazione degli spazi che potesse assicurare la continuità dei servizi storicamente offerti alla cittadinanza a cui affiancare nuove attività attrattive per i giovani. Il progetto selezionato è stato quello di UISP, Gavinuppia Community HUB, che propone la realizzazione di uno spazio polifunzionale, multisettoriale e multigenerazionale, progettato all'insegna della condivisione e dedicato alla valorizzazione del movimento, del benessere, del sociale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa