IF2020, al via l’edizione #Reset dell'Internet Festival di Pisa

L’Internet Festival di Pisa, la manifestazione fin dalla primissima edizione sostenuta e promossa dalla Regione Toscana e che da dieci anni indaga il web con esperti internazionali, seminari, laboratori, gare e appuntamenti culturali, ci sarà anche quest’anno,. Ma si ‘resetta’ e ripensa se stessa, un po’ per scelta e un po’ per adattarsi all’emergenza da coronavirus ancora in atto con tutte le precauzioni e limitazioni che questa comporta. #Reset, non a caso, è la parola chiave per l’edizione 2020, all’interno di un festival che si articolerà in una decina di location con iniziative dal vivo e in streaming fino a dicembre. Quattro giorni di eventi in città, dall’8 all’11 ottobre con fulcro al centro congresso “Le Benedettine”, e altri tre mesi via web. Cresce lo spazio per docenti e il mondo della scuola, che nei mesi del lockdown ha amplificato gli spazi in rete e l’uso delle nuove tecnologie.

Lunedì 28 settembre alle ore 12 ci sarà la presentazione ufficiale nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana. Interverranno Eugenio Giani, il candidato in attesa di insediamento uscito vincitore dalle urne alle recentissime elezioni regionali che si sono svolte il 20 e 21 settembre, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente di Fondazione Sistema Toscana Iacopo Di Passio, Chiara Spinelli per l’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, il direttore del Dipartimento di informatica dell’Università di Pisa Gian Luigi Ferrari, Giuseppe Martinico per la Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa, Andrea Ferrara che è preside della classe di scienze alla Scuola Normale Superiore, Adriana De Cesare che da più edizione coordina la progettazione dell’evento e il direttore dell’Internet Festival 2020 Claudio Giua.

Il festival anche quest’anno è promosso dalla Regione Toscana, dal Comune di Pisa, da Registro.it e Istituto di informatica e lelematica del Cdr, dall’Università di Pisa, dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalla Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana, partecipata dalla Regione. Tutto le info all'indirizzo www.internetfestival.it.

Fonte: Regione Toscana