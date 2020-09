Incendio in una ditta a Carmignano: nessun danno a persone e strutture

Questo pomeriggio, intorno alle 17.30, si è sviluppato un incendio all'interno di un'attività che tratta oli esausti alimentari in via Lombarda, nel comune di Carmignano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato con due squadre e due autobotti di rinforzo.

Le fiamme sono state messe subito sotto controllo, evitando la propagazione alle attività circostanti. Non sono segnalati danni alle strutture o a persone. La ditta al momento dell'incendio era chiusa. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e per risalire alle cause del fatto.