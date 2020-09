Incendio in piazza Davanzati a Firenze: le fiamme distruggono una decina di motorini e sfiorano un palazzo

Questo pomeriggio un incendio è divampato nel centro di Firenze in piazza Davanzati. Nelle fiamme sono rimasti coinvolti una decina di mezzi a due ruote che erano parcheggiati e la parete esterna posteriore di un palazzo, che ospita un cinema e una discoteca. I motorini risultano distrutti e la parete del palazzo annerita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, la polizia e la polizia municipale. L'incendio ha richiamato l'attenzione di centinaia di passanti che si sono ammassati per osservare nelle vicinanze le operazioni di spegnimento e i pompieri in azione. La colonna di fumo nero, che si è innalzata in cielo dall'incendio, è stata visibile nel pomeriggio da vari punti della città. Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno dovuto sfondare un portone ed entrare in un vano interno, dove si trovano apparati tecnici di vario tipo, come contatori elettrici.