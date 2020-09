Oggi, 26 settembre, intorno alle 11.20, un uomo di 40 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con la moto. L'impatto si è verificato in via San Felice a Piteccio.

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale. Attivato l'elisoccorso Pegaso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO