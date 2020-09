Interdittiva antimafia a 5 aziende del comprensorio, interrogazione Lega San Miniato

Apprendiamo dalla stampa che la Prefettura di Pisa ha recapitato a cinque note aziende del distretto industriale del Comprensorio del cuoio l’interdittiva antimafia. Le imprese, sempre secondo quanto riportato dalla stampa, si troverebbero nei comuni di S, Croce, Castelfranco e San Miniato.

Il monitoraggio della Prefettura è scattato dopo alcune informative scaturite dalla banca dati nazionale antimafia e fa seguito a sollecitazioni avanzate alla Prefettura di Pisa dai Sindaci del comprensorio a svolgere attività di monitoraggio per contrastare attività criminali all’interno del tessuto produttivo dei territori da loro amministrati. Richieste avanzate in modo particolare dopo l’inchiesta denominata “vello d’oro” che ha visto coinvolti imprenditori ed esponenti della criminalità organizzata.

L’interdittiva è un provvedimento che mira ad estromettere le imprese ritenute soggette a rischio di infiltrazione mafiosa da qualsivoglia rapporto di natura economica con l’Amministrazione pubblica, intendendosi come rapporto di natura economica anche le concessioni di permessi e autorizzazioni per le attività.

In relazione a quanto sopra si chiede se le aziende destinatarie della interdittiva saranno oggetto di immediati provvedimenti da parte della Amministrazione comunale per dare seguito e corpo al provvedimento prefettizio, ed in caso affermativo, quali azioni si intendono intraprendere per tutelare l’integrità del territorio e porre argine a qualsiasi tentativo di infiltrazione malavitosa.

I Consiglieri comunali di Lega

Roberto Ferraro

Beatrice Calvetti

Federico Gregorini