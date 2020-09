Le anteprime di un Prato di libri 2021

Scalda i motori «un Prato di libri». Dopo i seminari formativi, dal fine settimana si concentrano una serie di appuntamenti che diventano di fatto una sorta di anteprima dell'edizione 2021 del festival della lettura per bambini e ragazzi under 18.

Ben tre le mostre al via da domenica 27 settembre negli spazi della Provincia di Prato, in via Ricasoli. Gli scatti altamente suggestivi e ‘parlanti’ di Angela Bartoletti, fotografa pratese, caratterizzano la prima delle esposizioni di «un Prato di libri» e ci portano nella Cina alla scoperta del “paese dei panda”e dei suoi abitanti. Amante dei viaggi d'avventura Bartoletti ha percorso il territorio cinese nelle regioni di Sichuan, Gansu, Shaanxi e Pechino. Sempre nella sala Ovale trovano spazio gli elaborati realizzati dai ragazzi delle scuole pratesi nei primi mesi del 2020; infine la mostra dei personaggi creati dagli illustratori amici del festival, da Fabrizio Silei, Febe Sillani, Gek Tessaro, Giovanni Frasconi, Hervè Tullet, Ilaria Guarducci, Irene Penazzi, Nicoletta Costa, Silvia Baroncelli, Simona Mulazzani, Simone Frasca, Geena Forrest e Marco Milanesi. Proprio a questa esposizione è legata l'originale “caccia al dettaglio” che invita i più piccoli a trovare tutti i 13 particolari indicati da una scheda all’ingresso. Chi ne individua uno solo, oppure tutti (e per chi ci riesce c'è perfino un premio), dovrà fotografarli e inviarli per WhatsApp al numero 3355283717. Tutte le mostre sono a ingresso libero, apertura dal 27 settembre al 4 ottobre in orario 16-19 nei feriali e 10-12.30 e 16-19 sabato e domenica.

Finalmente il 3 ottobre alle 18 arriva al Politeama lo spettacolo musicale e di teatro disegnato Tinotino Tinotina Tinotintintin di e con Elisabetta Garilli e Emanuela Bussolati. Per far fronte alle prenotazioni sarà possibile una doppia programmazione anche alle 16. Costo ingresso 5 euro bambini fino a 12 anni, 10 euro per gli adulti; per informazioni e prevendita Teatro Politeama. Chiude l'anteprima, domenica 4 ottobre alle 15 e alle 17 nel giardino di Palazzo Buonamici l'incontro con il raccontalibri Sergio Guastini «Libroterapia: dentro i libri c'è tutto… anche come vincere il corona virussino!». Su prenotazione a unpratodilibri@gmail.com.

«un Prato di libri» è promosso da Il Geranio onlus con il contributo e patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Prato, Comune di Prato e di tutte le amministrazioni comunali della Provincia (Montemurlo, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Poggio a Caiano e Carmignano).

